Je relooke ma cuisine pour moins de 150 euros

Après des années de bons et loyaux services, ma cuisine a bien le droit à quelques égards. Tout n'est pas à jeter, loin de là, mais une cure de rajeunissement lui fera le plus grand bien. Meubles aux teintes passées ou carrelage démodé vont retrouver un nouvel éclat.

« Sortez pinceaux et marteaux ! », c’est la consigne que lancent les Peintres en bâtiment du Dimanche. Rien de tel qu’un bon coup de peinture pour redonner une nouvelle jeunesse à votre cuisine. Mais avant de vous lancer : « Passez en revue votre cuisine et regardez ce qui vous déplaît le plus : forme, style, couleur, agencement, carrelage… Puis lancez l’opération grand ménage du sol au plafond ! ». Cette étape vous permettra de mettre de côté tout ce qui vous déplaît, de rafraîchir le reste, puis de prendre les décisions qui s’imposent : faites appel aux conseils d'un artisan rénovation par exemple un carreleur ou un Peintre d'interieur. Une fois plan de travail, murs et meubles nettoyés, élaborez votre stratégie.

Redonner de la couleur

« On peut peindre ses placards de couleurs vives ». Ou au contraire, jouer la carte des lignes élégantes faites de teintes claires, douces et naturelles à l’instar des maisons scandinaves. Quel que soit votre choix, jouez l’harmonie. « Poncez le bois de vos meubles de rangement, table et chaises, si possible, et choisissez une finition en lien avec la couleur des murs », . Et si on veut changer de meubles ? On peut en acheter à retaper soi-même pour les repeindre et les décorer selon son goût . Ni vu, ni connu, les carrelages changent radicalement d’aspect grâce aux peintures prévues pour ce type de revêtement. Même un vieux frigo bombé couleur inox retrouve une nouvelle vie dès lors que l’opération est menée avec soin.

Attention aux détails

Dans votre projet de rénovation, chaque détail compte. C’est ce qui va donner une impression d’ensemble cohérente et harmonieuse. Pourquoi par exemple ne pas utiliser de jolis stickers pour cacher les détails qui tuent à moindre prix. Autre idée : Changez les poignées de vos placards adaptées au nouveau look de votre cuisine. Placez quelques belles photos dans de jolies cadres, des pots remplis d’ustensiles de cuisine, une corbeille de fruits et recouvrez la table d’une nappe assortie . Une fois toutes les opérations terminées, il ne vous reste plus qu’à disposer un vase de fleurs dans le style de votre cuisine.

Combien ça coûte ?

Le coût de l’opération dépendra des surfaces à peindre. Bien sûr, pas question de passer par un professionnel. Il va falloir sortir l’huile de coude ! Attention, choisir une peinture de qualité garantit un bon rendement au mètre carré par litre, environ 10 à 15 m². En outre, les peintures doivent recouvrir les surfaces en deux couches, tout au plus. Renseignez-vous précisément. . Les produits les moins chers sont rarement les plus rentables, ni les plus durables. Faites le bon calcul. Objectif de la démarche : moins de temps passé et moins d’argent dépensé au final. Par ailleurs, en chinant meubles, accessoires et ustensiles, on fait de belles découvertes à des prix intéressants.