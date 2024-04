Pastilla aux 1000 senteurs - Special Action Contre la Faim

Chaque année je relaie des campagnes de la fondation Action contre la Faim que je pense à soutenir et vous en fait profiter .

Par exemple voici la page de collecte d'un artisan de Cabestany

Donc la recette d'aujourd'hui se fera sous ce patronage , n'hésitez pas à découvrir leurs activités de par le monde : https://www.actioncontrelafaim.org/nous-decouvrir/

Aujourd'hui une nouvelle recette de Pastilla !

PLAT

Difficulté: difficile

Préparation: 1 h 30

Cuisson: 45 minutes

Coût: bon marché

Calories: 890

Ingrédients pour 8 personnes :

1 poulet en morceaux

3 oignons émincés

1 botte de persil plat haché

1/2 c.c. de safran

2 c.c. de cannelle moulue

300 g d’amandes mondées frites et moulues finement

1 c.s. d’eau de fleur d’oranger

4 œufs

1 c.s. de sucre

sucre glace

1 paquet de feuilles de pastilla

100 g de beurre fondu

poivre, sel

Préparation de la cuisine

Faire revenir les morceaux de poulet dans un peu de beurre à feu doux durant 5 minutes avec le safran, 1/2 c.c. de cannelle, le persil haché. Saler, poivrer. Mouiller à hauteur, couvrir et poursuivre la cuisson 20 minutes. Retirer le poulet de la cocotte et faire réduire le jus de 2/3. Pendant ce temps, émietter la chair de la volaille. Battre les œufs. Incorporer à la sauce et bien remuer jusqu’à épaississement.



Dans un récipient à part, mélanger les amandes frites et moulues, le reste de la cannelle, le sucre et l’eau de fleur d’oranger.

Beurrer la moitié des feuilles de pastilla sur les deux faces. La disposer dans une plaque à gâteau en les chevauchant. Déposer la moitié de la farce aux œufs au-dessus, ajouter le poulet émietté et recouvrir du restant des œufs, puis de pâte d’amande. Recouvrir avec le solde des feuilles bien beurrées. Coller au jaune d’œuf. Faire dorer au four 10 minutes sur chaque face.

Servir saupoudré de sucre glace et de cannelle.