Les bugnes ou les oreillettes de Perpignan

Depuis que je suis petite, ce qui symbolise Mardi gras pour moi, bien avant le carnaval et les déguisements, ce sont les bugnes, spécialité de Perpignan ! En Provence on les appelle aussi les oreillettes. Je peux en manger des kilos. Pas très diététique mais c'est si bon ! La recette est ultra simple car comme beaucoup de ces douceurs dont on se régale avant le carême, il s'agit de beignets. Voici la recette que m'a donnée un spécialiste de rénovation de cuisine à Perpignan :



Pour 6 personnes : il faut prévoir 250 g de farine, 2 jaunes d'oeufs, 40 g de beurre, 75 g de sucre en poudre, 1/4 de verre d'eau et du sucre glace. Certains y rajouteront de la fleur d'oranger, du cognac ou du rhum.

Les recettes peuvent varier : on met moins de beurre mais plus de sucre mais celle ci me convient bien. On met la farine tamisée dans un récipient et on y fait un puits. On ajoute le sucre, les oeufs et le beurre tiédi. On mélange à la spatule en ajoutant l'eau doucement. On fait une boule avec la pâte et on la laisse reposer. On farine le plan de travail, on étale la pâte au rouleau (3 mm d'épaisseur) et on découpe des formes. Dans chacune de ces formes ont fait une petite incision. On les plonge dans l'huile bien chaude jusqu'à ce qu'elles soient dorées. On les dépose sur du papier absorbant et on les saupoudre de sucre glace.